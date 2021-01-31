شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يختار أفضل 3 حكام ورؤساء لجان فى تاريخ مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى السابق جمال الغندور عن رأيه فى أفضل 3 حكام فى تاريخ التحكيم المصرى، واختار "المونديالى" جمال الغندور الثلاثى "حسين فهمى ومحمد حسام الدين وعصام عبد الفتاح" كأفضل حكام فى تاريخ الكرة المصرية حتى الآن.

كما اختار جمال الغندور في حواره بندوة ”الخليج 365”، أفضل 3 حكام تولوا رئاسة لجنة الحكام على مدار تاريخ الكرة المصرية وهم "على قنديل ومحمد حسام الدين وعصام عبد الفتاح"، وأكد أنهم الأفضل من وجهة نظره ممن أداروا ملف التحكيم فى مصر.

وحل الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام الأسبق جمال الغندور ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، فى ندوة موسعة تطرق خلالها للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وكشف عن آرائه فى مختلف الملفات بالساحة الكروية، وتحدث جمال الغندور عن تجربة الـvar والاتهامات التى توجه للتقنية، وهل تجامل الأهلى والزمالك والأندية الكبرى أم لا.

كما تطريق الغندور للعديد من الملفات المهمة بملف التحكيم والحكام، ورأيه فى إسناد مباراة الأهلى والزمالك لحكام مصريين وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وكان فى استقبال الحكم الدولى جمال الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضى، وقام بجولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.