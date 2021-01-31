شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعير سيف الدين الجزيري رسميا 6 شهور بنية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.