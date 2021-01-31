شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتفوق على عمالقة أوروبا ويقترب من التعاقد مع مدافع لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي بايرن ميونخ في مفاوضات جادة مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني، على أمل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واعترف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا» بتواصله مع وكيل أوباميكانو في الفترة الأخيرة.

وقال حميديتش: «تحدثنا مع اللاعب وأجرينا محادثات جيدة واحترافية مع وكيله، ولنرى ما سيحدث لاحقا»، ويرتبط اللاعب بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 42.5 مليون يورو.

من جانبه، أكد أوليفر مينتزلاف، المدير الرياضي للايبزيج، تواصله مع كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن، عبر محادثة هاتفية بشأن المدافع الفرنسي، وعن ذلك قال: «يمكنني أن أؤكد بأنني تحدثت مع رومينيجه هاتفيا هذا الأسبوع، حيث تربطنا علاقة وطيدة، وأخبرني بأنهم مهتمون بالفعل باللاعب، سنتحدث مرة أخرى لاحقا وسيتم إعلامنا مسبقا بالتطورات، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، أوباميكانو لديه شرط جزائي في عقده، وهذا أمر معروف، وهو ما لا يجعلنا متحكمين في قراره، والشيء الأهم هو استمراره معنا هذا الموسم على الأقل».

وتأتي هذه التصريحات لتجعل بايرن ميونخ الأقرب للظفر بتوقيع مدافع لايبزيج قبل عدد من عمالقة أوروبا، على رأسهم تشيلسي.