شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يهنىء بالميراس ويؤكد: منزعج من خسارة سانتوس للقب ليبرتادوريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، رسالة للشد من أزر ناديه القديم، سانتوس البرازيلي، بعد خسارته نهائي كأس ليبرتادورس بسيناريو مثير أمام بالميراس.

كتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»: «أبارك لنادي سانتوس تأهله للمباراة النهائية، ولسوء الحظ لم يتوج الفريق باللقب، هذا الفريق رائع، لقد صنع هؤلاء اللاعبون إنجازا تاريخيا».

وأضاف: «أنا منزعج من خسارة سانتوس، لكن من الرائع حقا رؤية زملائي بفريق بالميراس سعداء، وهم لوكاس ليما وإيفرتون وفيليبي ميلو وجوستافو جوميز».

ولم ينس مهاجم برشلونة السابق، تهنئة فريق بالميراس على تتويجه باللقب بالفوز بهدف قاتل، سجله برينو لوبيز، في الدقيقة 99، وأتم نيمار رسالته: «هنيئا لنادي بالميراس الفوز باللقب، من المهم للغاية، أن تبقى هذه الكأس في بلادنا».

وكان نيمار جونيور، أثار جدلا، قبل هذه المباراة، بعد نشر مقاطع فيديو، تلمح إلى أنه كان مشجعا لبالميراس أثناء طفولته، بينما سبق لنيمار أن ارتدى قميص سانتوس لسنوات قبل رحيله إلى برشلونة في صيف 2013.