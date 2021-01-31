شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: يجب علينا التسجيل مبكرًا.. ورونالدو مؤثر بالرغم من عدم إحرازه أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، على أن المهم هو تحقيق الفوز وليس تمكن كريستيانو من تسجيل الأهداف، وذلك بعد الفوز على سامبدوريا بنتيجة 2-0، مساء أمس السبت، بالجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وفشل رونالدو في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، بالرغم من تصدره لجدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صاحب الـ 14هدف.

وقال بيرلو: «رونالدو قدم مساهمته مرة أخرى بتمريراته في الهدفين، لذا فإن الشيء المهم هو فوز الفريق، أهداف رونالدو ليست مهمة دائما بالنسبة لنا، لقد قدم تمريرة حاسمة بالهدف الثاني، ولا بأس أن نسجل أهدافا بدونه، كييزا لاعب شاب انضم لفريق كبير ويخوض مباريات دولية لأول مرة، وكانت خطوة كبيرة بالنسبة لنا، لذلك كان خجولا بعض الشيء في البداية، لقد استقر الآن واكتسب الثقة وتحسن كثيرا، علينا الاستفادة من تحركاته في العمق، من المؤسف أننا لم نقتل المباراة في الشوط الأول، حيث كانت لدينا فرص لمضاعفة تقدمنا، من الطبيعي مع فارق هدف واحد أن يضغط سامبدوريا بقوة أكبر، لكن حارسنا لم يقم بأي تصديات صعبة بشكل خاص، وسجلنا الهدف الثاني في النهاية بالرغم من أنه كان ينبغي تسجيله مبكرا».