شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد يعتزل وكالة اللاعبين ويؤكد: عقد نجلي الأخير في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادر السيد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر السابق ووكيل اللاعبين الحالي، إنهاء علاقته وعمله كوكيل للاعبين، بداية من اليوم، بعد توقيع عقد نجله أحمد مع إدارة الزمالك أمس بعد تصعيده للفريق الأول وقيده أفريقيا.

وقال نادر السيد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «علاقتي كوكيل لاعبين انتهت رسميا والتوقيع على عقد نجلي كان أخر عقد في حياتي كوكيل لاعبين».

وأكد أنه سيبدأ مرحلة جديدة في حياته الفنية سيعلن عنها قريبا.