شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: أعلم قوة المنافسة مع حراس الزمالك وسأثبت نفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بعد التوقيع رسمياً على عقود اليوم والقيد بالقائمة الأفريقية.

وقال حارس الزمالك: «أخوض التدريبات بقوة مع النادي، ولا التفت إلى ما يقال ومع الوقت أثبت أحقيتي بالتواجد مع الفريق الأول».

وأوضح الحارس: «تفكيري الحالي منصب مع نادي الزمالك، ولا أفكر في الاحتراف حالياً بالدوريات الأوروبية، وهدفي في المقام الأول أن أمثل نادي الزمالك على مستوى الفريق الأول».

وأشار أحمد نادر السيد: «بالطبع طموح الاحتراف بالدوريات الأوروبية حلم مشروع لأي لاعب لكنني حالياً أسعى إلى أن أكون جديراً بالتواجد في قائمة الزمالك المحلية والإفريقية».

وواصل حارس الزمالك: «الحراس الثلاثة أبوجبل وجنش وعواد يساعدونني كثيراً من أول يوم تم تصعيدي للفريق الأول ومع الوقت سيكون فيه منافسة شريفة بيننا».

واختتم الحارس تصريحاته: «والدي هو وكيل أعمالي وعندما علم بتصعيدي للفريق الأول قال لي أنت في منافسة مع باقي الحراس».