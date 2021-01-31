الاسماعيلي يفرض تعادلا ايجابيا على بيراميدز

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القاهرة: فرض الاسماعيلي تعادلا ايجابيا على مضيفه بيراميدز بنتيجة 1-1 في اللقاء المؤجل من المرحلة الثامنة للدوري المصري لكرة القدم والذي اقيم السبت بملعب الاسماعيلية.

تقدم الاسماعيلي عن طريق محمد عادل (14) وعادل النتيجة لبيراميدز رمضان صبحي (17)، تصدر به قائمة هدافي البطولة مع يوسف ابراهيم "اوباما" مهاجم الزمالك واحمد سمير مهاجم طلائع الجيش برصيد 5 اهداف.

بتلك النتيجة رفع الاسماعيلي رصيده الى 8 نقاط ليرتقي الى المركز الثالث عشر فيما رفع بيراميدز رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس.

وتابع المباراة من المدرجات البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي الذي سيتولى مسؤئولية تدريب الفريق بداية من مباراة سموحة المقبلة.

وجاء تعاقد مجلس الإسماعيلي مع المدرب الجديد في ظل تراجع النتائج من بداية الموسم، والذي استهله الفريق بالقيادة الفنية للبرازيلي هيرون ريكاردو، ثم محمد وهبة بصفة مؤقتة، ثم أبوطالب العيسوي، وأخيرا خالد القماش الذي اصيب بفيروس كورونا وقاد الفريق بدلا منه احمد العجوز.

وحقق يوفيتش كأس البوسنة، مع نادي زيرينيسكي في موسم 2007-2008، كما حقق لقب الدوري الأنغولي مع نادي أول أغسطس اعوام 2016، 2017، 2019، وكأس أنغولا والسوبر الانغولي.