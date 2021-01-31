شغب الجماهير يؤجل مباراة مرسيليا مع رين

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باريس: قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة التي كانت مقررة مساء السبت بين مرسيليا وضيفه رين في المرحلة الثانية العشرين من "ليغ 1"، وذلك بسبب قيام مشجعي الأول بالهجوم على مركز التمارين في وقت سابق من اليوم.

واتخذت الرابطة قرار الإرجاء من دون أن تحدد الموعد الجديد للمباراة، بعدما قام مئات من مشجعي مرسيليا بمهاجمة مركز تمارين الفريق بالقوة وحتى أن بعضهم نجح في اقتحامه، احتجاجا على النتائج السيئة التي يحققها رجال المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش وسقوطهم في المباريات الثلاث الماضية.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 25 شخصا من الذين شاركوا في اقتحام مركز تمارين النادي الذي يحتل حاليا المركز السابع برصيد 32 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع مباراة مؤجلة في جعبته يخوضها في 17 الشهر المقبل ضد نيس.

واستنكر مرسيليا "الهجوم غير المقبول" و"العنف غير المبرر"، مؤكدا أنه في صدد الادعاء على المعتدين.

وكتب في بيان "ارتكبت سرقات وتضررت سيارات. احرقت خمس اشجار بهدف تدميرها فقط. وبلغ حجم الأضرار داخل المباني بمئات الآلاف من اليورو"، مضيفا "على الرغم من تدخل الشرطة، فإن اندلاع أعمال العنف غير المبررة عرض للخطر حياة الموجودين في الموقع (لاعبون، طواقم شرطة، رجال أمن، موظفون)".

وكتب رئيس النادي جاك هنري إيرو "ما حدث بعد ظهر اليوم يدعو الى اتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق هؤلاء المشاغبين الذين يدعون أنهم مشجعون لكنهم يدمرون المنشآت ويهددون الموظفين واللاعبين".

من جانبه، قال قائد الفريق حارس المرمى ستيف مانداندا إن "أزمة رياضية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر تصاعد العنف"، مضيفا أن الوقت الآن "للتهدئة".

ويلعب النادي المتوسطي مباراته المقبلة الأربعاء خارج ملعبه في ضيافة لنس الذي عمق السبت جراح مضيفه مونبلييه، الغائب عن الانتصارات للمرحلة الثامنة تواليا، وذلك بالفوز عليه بهدفين للمالي شيخ دوكوري (7) والكونغولي غايل كاكوتا (67) مقابل هدف لإيلي واهي (78).

وعاد لنس موقتا الى المركز السادس برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين أمام كل من مرسيليا وبوردو الذي خسر الجمعة أمام ليون ما سمح للأخير بالتصدر موقتا، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 28 في المركز الحادي عشر موقتا بعد تلقيه هزيمته العاشرة للموسم، مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات.