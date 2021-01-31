شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: تذاكر مباراة الأهلي والدحيل قاربت على النفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الفريق تدرب السبت استعدادا لمباراته ضد الدحيل القطري، مؤكدا أن كل الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد أى فرد يغادر معسكر البعثة.

وقال قنديل، في تصريحات تليفزيونية، إن قرار مشاركة وليد سليمان مع الفريق في مبارياته يخص موسيماني فقط، وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية.

وأضاف، أن تذاكر مباراة الأهلي والدحيل قاربت على النفاد نهائيا، والجميع يحرص على حضور المباراة.

وأكد أن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، حالته جيدة، وينتظر مسحة جديدة خلال أيام .

ومن ناحية أخرى استكمل وليد سليمان ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول الذي يقام على ملعب جامعة قطر.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.