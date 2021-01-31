شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يضع برنامجا لتجهيز حميد ماو للمشاركة فى مباريات الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى برنامجاً بدنياً لتجهيز التنزانى حميد ماو الوافد الجديد للفريق حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة بعد رفع لياقته الفنية والبدنية من خلال بعض التدريبات القوية بشكل يومى، ونجح خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى فى قيد التنزانى حميد ماو الوافد الجديد للفريق فى قائمة الإنتاج قبل غلق باب القيد الشتوى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق وحمادة صدقى المدير الفني، فى التعاقد مع حميد ماو لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حراً ليصبح رابع صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى .

حميد ماو صاحب الـ27 عامًا، ساهم فى مشاركة تاريخية رفقة المنتخب التنزانى من خلال الصعود لبطولة كأس أمم أفريقيا فى النسخة الماضية والتى أقيمت بمصر فى حدث غائب منذ نسخة 1980 والتى أقيمت على الأراضى النيجيرية.

حميد مادو بدأ رحلته فى الدورى المصرى عبر نادى بتروجت ثم انتقل لإنبى منذ موسمين قبل أن يحط الرحال فى الإنتاج الحربى ليساهم مع الفريق فى تعديل وضع الفريق بجدول الدورى بعدما نال اعجاب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، الأفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدورى المقبلة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم محمد بازوكا لاعب الفريق 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة العاشرة لمباريات الدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام وخسرها الانتاج بثلاثية دون رد، حيث بدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصرى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وأغلقت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق، باب الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع أربع صفقات هم "محمد إبراهيم سوستة" لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، و"أحمد بوسكا" حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته، بجانب استعارة "أحمد صابر" مدافع إنبى لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع التنزانى "حميد ماو" لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر.