شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم بعد إعارته للوداد: سعيد بعودتى لبيتى وأترك ذكريات طيبة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد أوناجم، لاعب الزمالك، والذى تمت إعارته لفريق الوداد المغربى صورة له بقميص الوداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتب أوناجم على صفحته: "سعيد بعودتى إلى الدار الكبيرة الوداد، لنواصل حصد الألقاب محليا وأفريقيا، وأترك خلفى ذكريات طيبة مع الزمالك وجمهوره، على أمل تجديد اللقاء.. شكر خاص لكل مسئولي الزمالك الذين تفهّموا رغبتى بتغيير الأجواء، وزملائى اللاعبين والمدربين الذين منحونى الفرصة وشكر خاص كذلك للرئيس سعيد الناصرى ومدير أعمالى كريم بلق الذى لم يبخل عنى بالدعم".

وكان نادي الزمالك قد أعلن إعارة المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، إلى نادي الوداد المغربي، حيث أكد عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أتممنا إعارة أوناجم إلى الوداد حتى نهاية الموسم".

وجاءت إعارة أوناجم إلى الوداد مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى الزمالك.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك، من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.