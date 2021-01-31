شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يكشف لأول مرة 3 أسباب وراء رحيله عن لجنة الحكام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق، عن الأسباب الحقيقة لرحيله عن اتحاد الكرة واللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى قائلاً، "هناك 3 أسباب وراء تقديم استقالتى من لجنة الحكام وهى أنه كان هناك بعض الأعضاء لا يرغبون فى وجودى".

وقال جمال الغندور فى حوار بندوة ”الخليج 365”، إن من الأسباب الحقيقية أيضاً جهاد جريشة الحكم الدولى وذلك بعد الترتيب الخاص بالقائمة الدولية ووضع جريشة وقتها فى ترتيب معين ولم يكن رقم 1، فتحدث جريشة مع أعضاء اللجنة وقتها وحصل نوع من الخلاف فى وجهات النظر.

وأضاف الغندور أنه من الأسباب أيضاً وراء رحيله عن لجنة الحكام كان اتخاذه قراراً بإقالة لجنة الحكام بمنطقة الإسكندرية بعد علمه باشتباك أعضائها خلال أحد الاجتماعات وحدث نوع من الحساسية مع اللجنة الخماسية وطالبوا بأن تكون مثل هذه القرارات من خلالهم، مؤكدا كل هذه الأمور أدت فى النهاية لتقديمه استقالته فى شهر مارس، ووقتها كان هناك توقف للدورى بسبب فيروس كورونا.

حل الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات فى الساحة الكروية، وتحدث جمال الغندور عن رأيه فى تجربة الـvar والاتهامات التى توجه للتقنية وهل تجامل الأهلى والزمالك والأندية الكبرى أم لا.

كما تطريق الغندور عن العديد من الملفات الهامة بملف التحكيم والحكام، ورأيه فى إسناد مباراة الأهلى و الزمالك لحكام مصريين و عدم الإستعانة بحكام أجانب.

وكان فى استقبال الحكم الدولى جمال الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضى وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة و أنها مؤسسة عملاقة لديها إمكانيات جبارة.