شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: نسقت مع تريزيجيه لعمل معايشة في أستون فيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه يسعى باستمرار لتطوير مهاراته التدريبية، موضحا أن تدريب المصري يضيف لاسم أي مدرب.

وكشف ماهر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أنه ينسق مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، للحصول على فترة معايشة تدريبية في الفيلانز.

وقال ماهر: "توليت تدريب المصري وكان قريبا من الهبوط وأنهينا المسابقة في المركز الخامس، ولو استمر الدوري جولتين أخريين كنا حسمنا مقعدا للمشاركة الإفريقية".

وأوضح مدرب المصري أنه يتعامل مع لاعبيه نفسيا بشكل مميز، مشيرا إلى أنه فضّل التعاقد مع أحمد رفعت على جلب صفقة إفريقية، وأنه متعجب من تجاهل المنتخب لموهبة بقدرات رفعت.

وعن الفرص التي يمنحها للاعبيه قال ماهر: "أنا دائما في ظهر اللاعب، لكن إذا شعرت أن اللاعب لا يبالي بالتأكيد سيكون مكانه لاعبا آخر؛ لأنى مدرب لفريق كبير وفي أمانتي 30 لاعبا.

وحقق فريق المصري البورسعيدي، مؤخرا، الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وسجل ثلاثية الفريق أوست أموتو وأحمد شوشة وأحمد رفعت.

المصري قفز إلى 16 نقطة محتلا بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، وهي نتيجة إيجابية تلبى طموحات جماهير بورسعيد.