ماهر: رمضان صبحي اتخذ القرار الخطأ بالانتقال إلى بيراميدز.. وحسبها من الناحية المادية فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد علي ماهر المدير الفني للمصري، أنه يهدف للتأهل للكونفدرالية مع نهاية الموسم بعد احتلال مركز متقدم، مشيرًا إلى أنه دائما ما يتحدث مع اللاعبين لتحقيق ذلك.

وقال ماهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" من يحتل المركز الرابع هذا المموسم هو بطل الدوري، بالنظر إلى القدرات المالية للأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأضاف:" بيراميدز لا يمكنه حصد لقب الدوري بين يوم وليلة رغم القوة الشرائية وعدد اللاعبين المميزين في الفريق لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت".

وتابع: "لا يمكنني التحكم في رواتب اللاعبين داخل الفريق الذي أتولى تدريبه، وقوة أي لاعب في الاستمرارية على نفس المستوى".

وأكمل:" رمضان صبحي اتخذ القرار الخطأ وحسبها من الناحية المادية فقط، ولو استمر مع الأهلي كان سيحصل على الجماهيرية والأمور المادية أيضا".

وأتم تصريحاته:" احترم كل فرق الدوري، وأدائي أمام الأهلي والزمالك متساوي ومن يقول عكس ذلك شخص مريض وابحث دائما عن المكسب أمام جميع الفرق".