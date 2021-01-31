سوق مصر | الزمالك يعير محمد أوناجم للوداد المغربي

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز على إعارة المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول بالنادي لصفوف نادي الوداد المغربي.
وقال الزمالك في بيان رسمي اليوم الأحد إن محمد أوناجم سوف ينضم للوداد على سبيل الإعارة لمدة شهور حتى نهاية الموسم الجاري.
فيما رحب رئيس اللجنة بالصفقات الجديدة مروان حمدي المنتقل من صفوف مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد عماد عبد العزيز حسب الموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد أمنيته في أن يترجم الثنائي الفرصة التي حصلوا عليها باللعب لنادي الزمالك بالتألق في المباريات المقبلة، ومساندة الفريق، والمشاركة في التتويج بالبطولات القادمة التي يشارك فيها الفارس الأبيض.
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