محمد الفلاح - بالميراس يهزم سانتوس ويتوج بكأس ليبرتادوريس ويتأهل لكأس العالم للأندية

الأحد 31 يناير 2021

سجل برينو لوبيز، نجم بالميراس، هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة بشباك سانتوس ليقود فريقه لاقتناص لقب كأس كوبا ليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد ماراكانا، والتأهل إلى كأس العالم للأندية المقامة في قطر.



وسجل برينو الهدف مع الدقيقة 98 مع اشتعال المباراة في نهايتها وطرد مدرب سانتوس الذي حاول تعطيل الكرة.

وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999.

وشهد الوقت المحتسب بدلًا من الضائع اشتباكا بين لاعبي الفريقين بعدما حاول كوكا، مدرب سانتوس، إضاعة الوقت بمنع لاعب بالميراس من تنفيذ رمية التماس.

وبعد الاشتباكات، تدخل الحكم ومنح اللاعب بطاقة صفراء بعدما قام بطرد مدرب سانتوس خارج الملعب بسبب محاولته إهدار الوقت بإمساك الكرة والاستحواذ عليها.

وفي اللحظات الأخيرة، استطاع بالميراس أن يطلق رصاصة الرحمة على سانتوس بعد عرضية متقنة ارتقى لها برينو لوبيز ووجهها برأسه في أقصى الزاوية اليسرى، ليقود فريقه للفوز في الوقت القاتل.