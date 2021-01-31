شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الدنمارك ضد السويد في نهائي كأس العالم لكرة اليد.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب اليوم الأحد، منتخب الدنمارك والسويد مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021 والذى تستضيفه مصر النسخة 27 من البطولة، كما يلعب أيضًا منتخبا فرنسا واسبانيا وهما الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي من مونديال كرة اليد 2021 على الميدالية البرونزية في البطولة.

وكانت السويد فازت على فرنسا (32-26) كما فازت الدنمارك على إسبانيا (35-33) في الدور نصف النهائي.

وتسعى الدنمارك للاحتفاظ بلقب بطل العالم لكرة اليد، بينما تسعى السويد إلى إعادة التاريخ ذاته في عام 1999 حينما عادت من القاهرة بطلاً للعالم بعد 20 عامًا قضاها بعيدًا عن الدور النهائي.

موعد مباراة الميدالية البرونزية في مونديال كرة اليد 2021

فرنسا × إسبانيا: الأحد 31 يناير الساعة 3.30 عصرًا في استاد القاهرة.

موعد مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد- مصر 2021

الدنمارك × السويد: الأحد 31 يناير الساعة 4.30 عصرًا في استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 هي:

تنقل قنوات أون تايم سبورت Time Sport مباراة فرنسا ضد اسبانيا وكذلك مباراة الدنمارك ضد السويد باعتبار أن قنوات أون تايم سبورت مالكة حق البث الحصري لكل مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.