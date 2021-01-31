شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، سيرحل عن سموحة عقب نهاية الموسم.

وأضاف فرج عامر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن حسام حسن قد تم بيعه لأحد الأندية مقابل 40 مليون، وسينضم لفريقه الجديد بعد انتهاء الموسم الجاري.

كما نفى توصل إدارة سموحة لاتفاق مع نظيرتها بالزمالك، على ضم عمر السعيد مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام، موضحا إن سموحة تقدم بعرض من أجل ضم اللاعب إلا أن الزمالك لم يرد على العرض.