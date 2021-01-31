شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجونة: السوشيال ميديا سبب الشحن في مبارياتنا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الحصري مدير الجونة، إن مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» سبب الشحن في لقاءات الزمالك والجونة، ولا أزمة معهم، وقرار تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا لنادي الجونة، تم اتخاذه منذ الموسم الماضي.

وأضاف الحصري: «عدم الإبقاء على رضا شحاتة في المواسم الماضية كمدير فني، كان من أجل الحفاظ عليه واكتمال الخبرات التي اكتسبها».

وشدد قائلا: «لا أزمة بين الجونة والزمالك، وفريقي كان يرغب في ضم أكثر من لاعب في القلعة البيضاء، أبرزهم أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبا الإسماعيلي، عندما كانوا في الزمالك خلال الفترة الماضية، والسوشيال ميديا سبب الشحن والضغط العصبي، في لقاءات الزمالك والجونة في المدرجات أو الملعب».

وتابع: «لا توجد قرارات منفردة في الفريق، واللائحة يتم وضعها وفقا لظروف النادي في كل موسم، وحسام غالي شخصية قيادية، ولم يكن هناك تعارضا بين عملنا في الجونة نهائيا».

وأتم: «لا أزمة بين الجونة وبيراميدز، وتم التعاون بيننا الموسم الحالي، استعرنا كريم الطيب وكنا نتابعه منذ 3 أعوام وحاولنا ضمه أكثر من مرة عندما كان لاعبا في أسوان».