شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصري»: بواليا لاعب رائع ويحتاج للوقت مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الحصري مدير الجونة، إن والتربواليا لاعب فريقه السابق، قد اختار الانضمام للأهلي، رغم تلقيه لعروض عديدة، منها الزمالك.

وأضاف محمد الحصري خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «والتر بواليا لاعب رائع، وسينجح مع الأهلي، ولكنه يحتاج للوقت من أجل التأقلم مع الفريق، وأعتقد أنه سيصبح هدافا للدوري».

وتابع: «عندما كنت لاعبا في وادي دجلة، رفضت عروض من الأهلي والزمالك، وفضلت البقاء في فريقي، ولم أندم على قرار الاعتزال رغم أنه حدث في سن صغيرة حيث كان عمري 31 عاما».

وأردف: «بعد اعتزال كرة القدم، كان هدفي دخول المجال الإداري وليس التدريب، ورحلت عن وادي دجلة كمدير للكرة، بسبب تحجيم دوري مع الفريق، وتجربتي في الجونة مغامرة، لأن الفريق كان بالقسم الثاني، ولكن كان هناك خطة بالصعود تحققت».