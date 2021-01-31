شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يقسو على بينفينتو برباعية نظيفة بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق إنتر ميلان ضيفه بينفينتو، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، مساء السبت، بمنافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

أحرز ريكاردو امبورتا الهدف الأول للإنتر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 7، وضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة 57، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدفين الثالث والرابع بالدقائق 67 و79.

وواصل النيراتزوري ملاحقته للمتصدر ميلان (46 نقطة)، بعدما رفع الإنتر رصيده إلى 44، بينما تجمد رصيد بينفينتو عند 22 نقطة بالمركز الـ 11.