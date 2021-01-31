شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لهذا السبب تعاقدنا مع الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، أن الهدف من التعاقدات الجديدة التي تم الإعلان عنها مساء السبت، بصفوف القلعة البيضاء الحفاظ على استقرار الفريق، وتوفير كافة الأدوات التي من شأنها تعزيز حظوظه في الفوز بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وأوضح هشام إبراهيم، أن الزمالك ينافس بقوة على بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وهدفنا تحقيق الألقاب وسياستنا هي العمل وإنجاز كافة الملفات، وعدم الحديث عنها إلا في الموعد المناسب لتحقيق طموحات الجماهير البيضاء التي وعدناها ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وأشار إبراهيم إلى أن الصفقتين تدعم النجوم الكبار المتواجدين في الفريق خاصة وأن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر وعلى الصفقات الجديدة أن تساعد الفريق لتحقيق طموحات وأحلام جماهيره.