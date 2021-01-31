شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار تريزييجه والمحمدي.. أستون فيلا يُسقط ساوثهامبتون بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أستون فيلا لحصد النقاط الثلاث من جديد في البريميرليج إثر فوزه الصعب خارج قواعده على ساوثهامبتون بهدف دون رد السبت ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب «سانت ماري ستاديوم»، يدين «الفيلانس» بالفضل في العودة بالنقاط الثلاث لنجم الوسط روس باركلي الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وشهدت دكة بدلاء أستون فيلا تواجد الثنائي الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدي، دون المشاركة في أحداث اللقاء.

وتعد هذه رابع مباراة لا يخرج فيها ساوثهامبتون بالنقاط الثلاث، وهي الخسارة الثانية تواليا التي يتكبدها الفريق والسابعة هذا الموسم.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 29 في المركز الحادي عشر.