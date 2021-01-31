شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يوجه رسالة للصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بالصفقات الجديدة مروان حمدي المنتقل من صفوف مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد عماد عبدالعزيز، أمنيته في أن يترجم الثنائي الفرصة التي حصلوا عليها باللعب لنادي الزمالك بالتألق في المباريات المقبلة، ومساندة الفريق، والمشاركة في التتويج بالبطولات القادمة التي يشارك فيها الفارس الأبيض.

‏وشدد رئيس اللجنة الثلاثية على ترحيبه باللاعبين الجدد قائلاً: «نرحب بسيف ومروان حمدي ونشكرهما جدا ونحاول نعمل إضافات قوية لإرضاء الجماهير وهيساعدوا اللاعبين ومنتظرين منهم تحقيق حلم الزملكاوية بحصد البطولات».

واختتم عماد عبدالعزيز: «الحمد لله أننا استطعنا في الأيام الأخيرة حسم الصفقتين، وكنا بنحارب الوقت لإرضاء الجماهير ويارب نحقق اللي يتمنوه».