شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحمل التحكيم مسؤولية السقوط أمام ليفانتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إيميليانو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، تحفظه على أداء التحكيم، بعد خسارة الميرنجي أمام ليفانتي، بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 21 للدوري الإسباني.

وقال بوتراجينيو في تصريحات عقب المباراة: لدي شكوك حول طرد ميليتاو، أودريوزولا كان موجودا في اللقطة، ووفقًا للوائح يجب أن تكون فرصة محققة للتسجيل لكي يتم طرد اللاعب، أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت ستكون كافية.

وأضاف: كان من الصعب استكمال المباراة بلاعب أقل، لقد بذل الفريق مجهودًا كبيرًا، لكن ليفانتي استفاد من الزيادة العددية.

وعن ضربة جزاء ليفانتي، قال: في رأيي العرقلة كانت من خارج منطقة الجزاء، وكان من المفترض أن تتدخل تقنية الفيديو، وهو ما لم يحدث، حيث طلب اللاعبون من الحكم رؤية اللقطة مرة أخرى، لكنه لم يستجب.