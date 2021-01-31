شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يقتل سوسييداد بتعادل مثير في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص ريال سوسييداد نقطة من مضيفه فياريال بتعادل قاتل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب، لا سيراميكا ضمن الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة مبكرا وبعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية بهدف لاعب الوسط المخضرم داني باريخو.

وظل فياريال محافظا على تقدمه حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع من اللقاء، قبل أن يقتنص الضيوف الباسكيون هدفا قاتلا بتوقيع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك.

واقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليفشل فريق فياريال من العودة لدرب الانتصارات بتعادل ثالث على التوالي بعد مواجهتي غرناطة وهويسكا على الترتيب.

وبات رصيد فياريال 35 نقطة يظل بها في المركز الخامس.

أما الفريق الباسكي فلم يعرف طعما للفوز منذ فوزه في ديربي الباسك على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف قبل خمس جولات، ليحقق بعدها خسارة و4 تعادلات، منها 3 على التوالي.