شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم لاعب وسط الأهلي الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، التعاقد مع محمد رزق لاعب النادي الأهلي وطلائع الجيش السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع رزق مساء السبت، على عقود انتقاله للفريق السكندري، في حضور رئيس نادي سموحة، وعمر الغنيمي عضو مجلس إدارة النادي، وعمرو إسماعيل المدير الإداري للفريق.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في تدريبات الفريق غدا الأحد، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسماعيلية.