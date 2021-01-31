شكرا لقرائتكم خبر عن «توانسة» ارتدوا قميص الزمالك.. أشهرهم ساسي وأخرهم الجزيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع مهاجم المقاولون العرب، التونسي سيف الدين الجزيري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي.

وبات الجزيري سادس لاعب تونسي يرتدي قميص الزمالك عبر التاريخ، حيث سبقه 5 نجوم وافدين من قرطاج.

البداية كانت بانضمام قلب دفاع فريق الإفريقى التونسى يامن بن ذكرى لصفوف الزمالك، مدوناً أول رحلة احترافية للتوانسة في القلعة البيضاء خلال صيف 2006 ولكنه رحل بعد موسمين عقب المشاركة مع الفريق في 15 مباراة فقط بالدوري الممتاز.

وفى موسم 2007-2008 ينضم وسام العابدي مدافع الصفاقسى التونسى لصفوف الزمالك ويلعب بالقميص الأبيض حتى يناير من عام 2009 والعودة لتونس عبر بوابة الترجى الرياضى، وسجل العابدى هدفاً وصنع آخر خلال 26 مباراة بقميص أبناء زامورا، في الوقت الذي حصل خلاله على بطاقتين باللون الأحمر خلال مسيرته مع الزمالك منها مرة أمام الأهلى بلقاء السوبر المحلى عام 2008.

وفى يناير من عام 2018 يبرم نادى الزمالك تعاقداً مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز، قادماً من فريق النجم الساحلي، حيث ظهر اللاعب المميز صاحب الطول الفارع بأداء رائع في بداياته في الدوري المصري، قبل أن يتراجع مستواه في عدة مناسبات قبل أن يفر النقاز هارباً عن النادي بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية في منتصف الموسم الماضي في واقعة مثيرة ويدخل في أزمات وشكاوى مع مجلس إدارة النادي الأبيض، ونجح اللاعب في صناعة 9 أهداف خلال 63 مباراة خاضها بالقميص الأبيض.

وأبرم الزمالك أفضل صفقاته التونسية بالحصول على توقيع مايسترو خط الوسط فرجاني ساسي، أحد أبرز نجوم الكرة التونسية الذين سطعوا بقميص أبناء ميت عقبة وذلك في صيف 2018، حيث يقدم ساسى مردوداً مميزاً في قيادة خط وسط الزمالك برفقة طارق حامد على مدار موسمين متتاليين، نال خلالهما عشق جماهير النادي ودوّن ساسي حضوره بقميص الزمالك بتسجيل 13 هدفاً وصناعة 11 خلال 80 مباراة رسمية مع النادي.

وفي الصيف الماضي ضم الزمالك أيمن المثلوثي، حيث شارك اللاعب في مباريات تعد على أصابع اليد الواحدة منذ قدومه لقيادة الجبهة اليمنى للفارس الأبيض.