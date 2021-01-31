شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مدير الكرة بالزمالك مع جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأكد مدير الكرة لحارس الزمالك، أن دوره في الفريق ليس فني فقط الخاص بالمشاركة في المباريات، ولكن له دور كبير كأحد قادة الفريق.

وطلب عبدالحليم على من جنش، ضرورة الحفاظ على حالة التكاتف داخل الفريق في ظل المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.