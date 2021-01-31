شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحرم الزمالك من مشاركة سيف الجزيري في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، بصدمة بعدما تم التأكد من عدم مشاركة لاعب الفريق الجديد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب مع الأبيض في البطولة الأفريقية بسبب قيده ومشاركته مع المقاولون العرب.

وتم التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند نية البيع النهائي بعد فترة الإعارة وذلك لمدة موسمين وذلك في حضور وكيله سيد مرعي وميدو حزين.

وجاء التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجوم الزمالك في الفترة المقبلة.

وشارك الجزيري مع المقاولون العرب في 9 مباريات ببطولتي الدوري والكونفيدرالية الإفريقية سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.