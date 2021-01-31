شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب جماهيرية بإنقاذ فرق دمياط من التدهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت موجة المطالب الجماهيرية بمحافظة دمياط بإنقاذ قريقي دمياط وغزل دمياط من الانهيار، وإعادة الأمجاد السابقة والصعود للدوري الممتاز، حيث دشن محمد عبدالرازق منسق مبادرة «نحلم بدمياط في الممتاز» التي لحشد أكبر عدد الداعمين.

ويقول عبدالرازق: لا أتصور أن تكون المحافظة التي أنجبت رفعت الفناجيلي قديما وعصام الحضري حديثا يعاني فريقا الكرة بها من السقوط في دوامة الهبوط.

وأضاف أن نادي دمياط سقط فريسة لبعض رجال الأعمال الذين كانوا يسعون لمصالحهم الشخصية دون النظر لمصلحة الفريق وتحقيق حلم جماهيرها في الصعود للدوري الممتاز، لدرجة أن بعضهم قاضى النادي لاسترداد المبالغ التي أنفقها، وأضاف أن تجاهل المسئولين لإنقاذ فريق دمياط وفتح باب العضوية لانضمام أعضاء جدد وذلك لتوفير موارد من ناحية، وخلق كوادر جديدة قادرة على الترشح، واختيار إدارات قادرة على وضع خطط لبناء قطاع للناشئين قادر على تفريخ لاعبين تشكل فريق قادر على التمثيل المشرف والصعود للدوري الممتاز.

وأضاف عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ «لمصري اليوم»، أن نادي دمياط يحتاج لتوسيع قاعدة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة شاب قادر على خلق موارد واستثمار أصول النادي، وليس الاكتفاء برجل أعمال يكتفي بالانفاق على الفريق دون إيجاد خطة شاملة لإحياء النادي وخدمة جماهيره.

وكشف عبدالرازق عن تدهور حال فريق غزل دمياط الذي يعاني الهبوط أيضا لسنوات طويلة بعد تاريخ طويل بالدوري الممتاز كان الفريق ندا للفرق الكبري، مشيرا أن النادي يعاني من مجالس إدارات ليس لديها فكر ولا خطة للارتقاء بالفريق، والتمسك بأشخاص داخل مجالس الإدارات رغم ثبوت فشلهم في النهوض بالفريق، وتعمدهم الاطاحة واستبعاد أبناء النادي من الرياضيين للانفراد بالقرارات التي كانت عاملا كبيرا في قبوع الفريق في دوامة الهبوط طوال السنوات الطويلة الماضية.

وطالب منسق المبادرة المحافظ الدكتورة منال عوض بسرعة التدخل وفتح باب العضوية، ثم إجراء انتخابات تفرز مجلس إدارة واعي يمتلك رؤية مبتكرة لبناء فريق لدمياط يمكنه تحقيق آمال وطموحات الجماهير الدمياطية المتعطشة لرؤية فريقها في الدوري الممتاز بعد طول غياب.