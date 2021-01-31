شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يُكمل عقد المتأهلين للمونديال بالفوز على سانتوس في نهائي ليبرتادوريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بالميراس البرازيلي فوزًا غاليًا على حساب مواطنه سانتوس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ماراكانا، في نهائي كأس ليبرتادوريس.

استمر التعادل السلبي مسيطرا على أحداث اللقاء وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع نجح البديل برينو لوبيز في خطف هدف الفوز القاتل برأسية رائعة، ليتوج بالميراس بلقب كأس ليبرتدوريس للمرة الثانية في تاريخه.

بهذا التتويج يُكمل بالميراس عقد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر في الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

وبحسب قرعة مونديال الأندية يواجه بالميراس الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري، بطل آسيا، أمام تيجريس أونال المكسيكي، بطل الكونكاكاف، في نصف النهائي.