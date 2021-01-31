شكرا لقرائتكم خبر عن الليث يتصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصدر الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه أبها 3/‏2، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة ١٦ من دوري المحترفين. وجاءت جميع أهداف اللقاء في الشوط الثاني، وأحرز للشباب كل من إيغور ليتشنوفسكي (د:٥٥)، وكريستان جوانكا (د:٥٧)، وسيبا (د:٦٩)، فيما جاء هدفا أبها عن طريق سعد بقير (د:٦٢)، وصالح العمري (د:٧١). وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه التاسع في الدوري ويصل للنقطة ٣٢ متصدراً دوري المحترفين، فيما تلقى أبها خسارته السابعة ليتجمد رصيده عند النقطة ٢١ في المركز الثامن.

الاتفاق - الاتحاد

قدم الاتفاق واحدة من أجمل مبارياته واكتفى بإحراز هدفين في مرمى ضيفه الاتحاد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، إذ شهد اللقاء تفوقا اتفاقيا منذ بداية اللقاء ترجمه مدافعه سعيد الربيعي بهدف أول (د:٩)، وفي الشوط الثاني ضاعف زميله هزاع الهزاع النتيجة بإحرازه هدفاً ثانياً للاتفاق (د:٥٦)، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بهدفين دون مقابل. وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه السابع في الدوري ويحتل المركز السادس برصيد ٢٤ نقطة، فيما تلقى الاتحاد خسارته الثالثة وتجمد رصيده عند ٢٥ نقطة في المركز الخامس.

الفيصلي - التعاون

خرج فريقا الفيصلي وضيفه التعاون بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الدي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، وشهد اللقاء تحفظاً من الفريقين لا سيما الفيصلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وأضاع هدافه جوليو تفاريس ركلة جزاء في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة وصل التعاون للنقطة 25 ويحتل المركز الرابع، فيما وصل الفيصلي للنقطة 17 وفي المركز الثاني عشر.