شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة الأهلي عبر الباطن.. والوحدة يخشى القادسية.. صراع المؤخرة يجمع الرائد بضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقام مساء اليوم (الأحد) 3 لقاءات ضمن الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف الأهلي الطامع بصدارة الدوري نظيره الباطن (8:10)، ويجمع صراع المؤخرة الرائد وضيفه ضمك (3:45)، كما يستضيف القادسية الوحدة (6:00).

الأهلي × الباطن

على الملعب الرديف للجوهرة، يستضيف الأهلي الباطن بحثاً عن النقاط الثلاث وصدارة الدوري مؤقتاً، إذ يدخل الراقي هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث ولديه 29 نقطة حصدها من 9 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 21، فيما يدخل الباطن هذا اللقاء للفوز والهروب من مراكز الهبوط إذ يحتل السماوي المركز الـ12 برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 24، وكان لقاء الذهاب قد انتهى أهلاوياً بهدف دون مقابل.

الرائد × ضمك

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف الرائد نظيره ضمك في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول، إذ يطمح كل فريق في انتزاع النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يدخل الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الـ14 برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 21، أما ضمك فيدخل اللقاء خلف مضيفه في لقاء الليلة، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 27. وشهد لقاء الذهاب قوة وإثارة بين الفريقين، إذ فاز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين.

القادسية × الوحدة

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يسعى القادسية لرد اعتباره أمام ضيفه الوحدة والقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل بنو قادس المركز التاسع برصيد 20 نقطة جمعها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات ومثلها كذلك خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 23، فيما يسعى الوحدة لتأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب بهدفين لهدف وتجاوز مضيفه في جدول الترتيب، إذ يحتل فرسان مكة المركز العاشر برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين و7 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 22.