شكرا لقرائتكم خبر عن النصر.. «سوبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج وزير الرياضة الأمير تركي بن عبدالعزيز الفيصل، فريق النصر بكأس السوبر السعودي، بعد فوزه على جاره الهلال بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، وعجز هجوم الفريقين عن هز الشباك بعد أن ألغى الحكم هدفاً هلالياً لبافيتمبي قوميز بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، فرض النصر سيطرته وتقدم برأسية بيتروس (د:٦١)، وأضاف البديلان عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي الهدفين الثاني والثالث (د:٨٢، ٩٠+٢).

وبذلك حقق النصر كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه متساوياً مع الهلال، وجاء فوز النصر عن جدارة واستحقاق، بعد أن أحكم لاعبوه السيطرة على مصادر الخطورة الهلالية.