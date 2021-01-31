شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يهنئ النصراويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين بالإنجاز، بعد فوزهم على شقيقهم الهلال 3/0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض. متمنيا لنادي الهلال حظًا أوفر في المنافسات المقبلة.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي بعد نهاية اللقاء: «أقدم شكري لكافة الجهات المعنية، التي ساهمت في نجاح هذا الحدث الكروي المميز، كما أود أن أشيد بالمستوى الفني الكبير للفريقين، والروح الرياضية العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مجريات اللقاء، التي تؤكد مدى ما وصلت إليه كرة القدم في المملكة العربية السعودية، من قيمة فنية وتسويقية وجماهيرية كبيرة وجاذبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تجده الرياضة في المملكة من قبل قيادة وطننا الغالي».