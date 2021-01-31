شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: اللي بيقارن ساسي بـ إمام عاشور "مش طبيعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أن الفريق صاحب المركز الرابع فى الدورى هذا الموسم هو بطل المسابقة، موضحا أنه إمكانيات لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز فى منطقة مختلفة ولا يمكن مقارنتهم بباقى الفرق، لذلك يرى أن من يأتى بعدهم بالإمكانيات المحدودة يستحق لقب الدوري.

وتابع ماهر فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أنه يرحب بأى مهاجم يسجل 20 هدفا دون رؤية مهاراته وقدراته موضحا أنه لا يفضل إتمام صفقاته بناء على توصيات وترشيحات من وكلاء لاعبين.

ورفض مدرب المصرى نغمة التفويت فى الكرة المصرية قائلا: "مفيش حاجة أسمها كدة، ده أكل عيشى ولازم احساسى ينعكس على لاعيبتى، بعامل الأهلى والزمالك بنفس درجة الاهتمام والتركيز، وأنا طلعت الأهلى من الكأس حينما كنت مدربا للأسيوطي".

وانتقد ماهر قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى، موضحا أن اللاعب نظر للأمر من الناحية المادية فقط، مؤكدا أن عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مصر ومن الصعب استنساخه".

وعن مقارنة ساسى بإمام عاشور فى الزمالك أوضح ماهر: "من الصعب المقارنة، ساسى يختلف تماما عن عاشور، ساسى لاعب مختلف وموهوب ولا يمكن مقارنته لأن الفوارق كبيرة للغاية، ومن يفكر فى المقارنة بينهما مش طبيعي".

وقال ماهر: "توليت تدريب المصرى وكان قريبا من الهبوط وأنهينا المسابقة فى المركز الخامس، ولو أستمر الدورى جولتين أخرين كنا حسمنا مقعد للمشاركة الإفريقية".

وأوضح مدرب المصرى أنه يتعامل مع لاعبيه نفسيا بشكل مميز، موضحا أنه فضل التعاقد مع أحمد رفعت على جلب صفقة إفريقية، موضحا أنه متعجب من تجاهل المنتخب لموهبة بقدرات رفعت.

وعن الفرص التى يمنحها للاعبيه قال ماهر: "أنا دائما فى ظهر اللاعب، لكن إذا شعرت أن اللاعب لا يبالى بالتأكيد سيكون مكانه للاعب أخر، لأنى مدرب لفريق كبير وفى أمانتى 30 لاعبا.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى، مؤخرا، الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثية أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى الممتاز، وسجل ثلاثية الفريق أوست أموتو وأحمد شوشة وأحمد رفعت.

المصرى قفز إلى 16 نقطة محتلا بهم المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى، وهى نتيجة إيجابية تلبى طموحات جماهير بورسعيد.