شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى: جيل الزمالك الحالى يستحق أفريقيا والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حفنى لاعب الزمالك أن جيل الفريق الأبيض الحالى يستحق التتويج ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا موضحا أن قوام الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

أضاف حفنى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك والذى يقدمه محمد أبو العلا: "لم أرد الرحيل عن الزمالك والآن هدفى إنهاء مسيرتى بالقميص الأبيض وعبد الحليم على أول من تحدث معى وأخطرنى بأن إدارة نادى الزمالك تنتظرنى والحمد لله عودتى لبيتى".

تابع حفنى:" شيكابالا دعمنى بشكل وقالى أن شاء تنهى مسيرتك فى نادى الزمالك وسأنزل التدريبات اليوم وباتشيكو مرحب بوجودى وانضمامى للزمالك تأخر 5 سنوات لكن البطولات وحب الجماهير عوضنى عن الأمر".

وواصل حفنى:" أديت برنامج تأهيلى تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل لتحديد موعد عودتى إلى الملاعب وإن شاء الله نقدر نحقق دورى أبطال افريقيا والدورى هذا الموسم الحالى وأشكر جمهور الزمالك على دعمي".

وكان أيمن حفني نشر بيان على صفحته جاء كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى إحراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيًا لم اكن حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

ايمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أى عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدى، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أى شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

أيمن حفنى اختتم بيانه قائلاً: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادى الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".