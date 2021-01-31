شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفى بمروان والجزيرى وحفنى فى صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، وذلك لتدعيم الهجوم بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف الأوروبى فى تركيا.

ولن يضم الزمالك حسام حسن، مهاجم سموحة، بعدما تأكد مسئولو الزمالك من قيام سموحة ببيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.