شكرا لقرائتكم خبر عن الفقاعة الطبية تمنع زيارة أي شخص لبعثات الفرق المشاركة في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة.

ووصلت بعثة الأهلي للدوحة، مساء أمس السبت، استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية، حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.

وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار اتخاذ كل الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وفرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية إجراءات صارمة تمنع دخول أي شخص للفقاعة الطبية الخاصة بفرق البطولة وبالتالي فإن الأهلي ليس مسئولا عن منع أي شخص من الدخول او الخروج، ولكن اللجنة المنظمة واللجنة الطبية تطبقان كل التعليمات بحذافيرها، حفاظا على سلامة كل الفرق المشاركة في البطولة.