شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إعارة محمد أوناجم للوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك إعارة المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي، حيث أكد عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أتممنا إعارة أوناجم إلى الوداد حتى نهاية الموسم".

وجاءت إعارة أوناجم إلى الوداد مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى الزمالك.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك، اليوم، من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.