شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك بعد حسم صفقة الجزيرى ومروان: حاربنا الزمن لإرضاء الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، إنه حارب الوقت والزمن من أجل إرضاء جماهير الفريق الأبيض وإسعادهم، موضحا أن صفقتى مروان حمدى والتونسي سيف الدين الجزيري ستمثل إضافة قوية للنادي الأبيض.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ويقدمه محمد أبو العلا: "هدفنا محاولة إرضاء جماهير الزمالك من خلال التعاقد مع صفقات تلبي طموحاتهم، وننتظر من اللاعبين الجدد تحقيق حلم الزملكاوية في مصر والوطن العربي".

وتابع: "أشكر المقاولون والمقاصة على حسن الود والاحترام، ولازم نتعامل برقى حتى نرسخ الروح الرياضية وكل الأندية تساعد الزمالك وإحنا كمان بنساعد الأندية الأخرى".

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك، السبت، من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.