شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ: أتوقع فوز الأهلي على الدحيل.. وبطل العالم لم يتضح بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر راينر موور، لاعب نادي بايرن ميونخ السابق، أن فوز بايرن ميونخ ببطولة كأس العالم للأندية إنجاز كبير، موضحا أن المنافسة في هذا المستوى من البطولات يكون كبيرا، نظرا لقيمة جميع المنافسين المشاركين في الحدث المونديالي.

ويرى لاعب البايرن السابق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أن المفاجآت واردة في بطولة كأس العالم للأندية، ولا يمكننا تحديد البطل الآن.

وتوقع نجم بايرن ميونخ السابق، فوز الاهلي على الدحيل القطري، في الدور الأول من البطولة والمقرر لها الخميس المقبل، وبالتالي مواجهته لبايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة العالم.

وتحدث قائد الفريق البافاري عن النجوم المصريين المحترفين في بطولات أوروبا الكبرى قائلا: "محمد صلاح لاعب مميز وذو قدرات خاصة، وحصل على افضل لاعب في الموسم الماضي".

وعن النجوم السابقين من مصر في البوندسليجا قال: "نتذكر لاعبين مميزين لعبوا معنا في الدوري الألماني وتركوا بصمة مميزة للغاية مثل محمد زيدان الذي توهج مع ماينز وفيردربريمن ودورتموند".

ويواجه فريق الاهلي نادي الدحيل القطري في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس القادم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب استاد “المدينة التعليمية” بالدوحة.

وينتظر بايرن ميونخ الألماني الفائز من مباراة الدحيل القطري والاهلي في دور ربع النهائي، لملاقاته في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يوم 8 من فبراير القادم.

النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجهه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبد المنعم.

ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.