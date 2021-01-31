شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مانويل جوزيه: طريق الأهلي في مونديال الأندية صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بيدرو بارني مساعد البرتغالى مانويل جوزيه في الأهلي، والمدير الفني السابق لفريقي الجونة والإسماعيلي أن الجيل الذي دربه في الأهلى مع جوزيه كان أكثر تناغما من الجيل الحالي للأهلي، موضحا أنه لا يوجد جيل يمكن مقارنته بالجيل الذي تولى تدريبه.

وتابع بيدرو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس قائلا: "الجيل الذي دربته مع الأهلي لديه حضور أكبر من الجيل الحالي وكاريزما قوية."

وأوضح المدرب المساعد للأهلي في العقد الأول من الألفية الجديدة، أنه كان هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة مع مانويل جوزيه، كاشفا أن الجيل الذي عمل معه بوجود تركية وبركات وجمعة وشادي محمد والحضري وغيرهم، لا يقارن بأي جيل آخر."

وتمنى بارني مساعد مدرب الأهلي السابق، أن يتفوق الأهلي على الدحيل بكأس العالم للأندية، بالرغم من صعوبة الطريق بداية من الدحيل ثم بايرن ميونيخ في حالة التأهل.

ويواجه فريق الاهلي نادي الدحيل القطري في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس القادم في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، على ملعب استاد “المدينة التعليمية” بالدوحة.

وينتظر بايرن ميونخ الألماني الفائز من مباراة الدحيل القطري والاهلي في دور ربع النهائي، لملاقاته في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يوم 8 من فبراير القادم.