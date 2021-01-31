شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري: هدفى الفوز بدورى أبطال أفريقيا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون، والمنضم حديثا لنادى الزمالك، إن حلم أي لاعب الانضمام للفريق الأبيض موجها الشكر لمجلس الإدارة على ترشيحه للانضمام للقلعة البيضاء، لافتا إلى أنه يعد الجماهير أن يكون على قدر الثقة.

وأضاف الجزيرى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى محمد أبو العلا: "الزمالك ناد كبير في أفريقيا ومن أكثر الفرق المتوجة بالألقاب الأفريقية وأي لاعب يتمنى الانضمام للقلعة البيضاء وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق".

وتابع الجزيري: "جماهير الأفريقي التونسي كانت دائما تطالبني بالانضمام للزمالك، والآن انضممت للقلعة البيضاء وبدأت مسيرة جديدة لي مع كرة القدم وهدفي الأساسي هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك هذا الموسم بجانب باقي البطولات".

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الجزيري على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك اليوم، من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.