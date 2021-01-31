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استنفار أمني باستاد القاهرة لتأمين نهائي كأس العالم لليد اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين مباراة الدنمارك والسويد في نهائي بطولة كأس العالم لليد مصر 2021، والتي ستقام بصالة ستاد القاهرة اليوم الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" المباراة بالكامل، مع تأمين طاقم التحكيم، وكافة الضيوف الذين يحضرون مراسم تسليم الكأس.

وتأهل منتخب الدنمارك للنهائي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 35-33 في نصف النهائي بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي ،وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة في تاريخه، والرابعة في آخر ست نسخ أقيمت.

ونجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 32/26 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر لتتأهل إلى الدور النهائي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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