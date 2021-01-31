شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: لعبت كرة قدم فى البداية ولكن حبيت "اليد" أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم هنداوى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، إنه فى البداية لعب كرة القدم إلا أنه توجه بعد ذلك لكرة اليد وأحبها أكثر، لذا احترف كرة اليد وأصبح لاعبا محترفا خارج مصر.

وتابع هنداوى فى تصريحات لقناة on e، إنه سيتوجه خلال أيام إلى مقدونيا للانضمام إلى ناديه الجديد، إلا أنه لن يصطحب أسرته معه فى هذه المرة، حيث سيكون من الصعب تأقلمهم هناك بسبب ظروف فيروس كورونا.