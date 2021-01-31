شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: لعبت كرة قدم فى البداية ولكن حبيت "اليد" أكتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال كريم هنداوى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، إنه فى البداية لعب كرة القدم إلا أنه توجه بعد ذلك لكرة اليد وأحبها أكثر، لذا احترف كرة اليد وأصبح لاعبا محترفا خارج مصر.
وتابع هنداوى فى تصريحات لقناة on e، إنه سيتوجه خلال أيام إلى مقدونيا للانضمام إلى ناديه الجديد، إلا أنه لن يصطحب أسرته معه فى هذه المرة، حيث سيكون من الصعب تأقلمهم هناك بسبب ظروف فيروس كورونا.
ونال منتخب منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.
وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب منتخب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخيرة.
ودخل اللاعبون فى حالة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس، خاصة فى ظل اقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة إلا أن رميات الترجيح حرمت الفراعنة من تحقيق الإنجاز التاريخى على أرضهم.