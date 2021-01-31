ماهر: أخطط لقضاء فترة معايشة في أستون فيلا.. واتعجب من عدم تواجد رفعت مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علي ماهر المدير الفني للمصري، أنه واجه ظروف صعبة في بداية مهمته مع الفريق البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه دائما ما يسعى لخوض التحديات.

وقال ماهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" في البداية ظروف المصري كانت صعبة، وأنا أحب التحدي دائما وأنهينا الموسم الماضي في المركز الخامس بعدما كان الفريق مهدد بالهبوط".

وأضاف" تحدثت مع محمود حسن تريزيجيه وهناك احتمال لخوض فترة معايشة مع فريق أستون فيلا في أقرب فترة توقف".

وأكمل:"فضلت ضم أحمد رفعت على التعاقد مع لاعب أجنبي، واتعجب من عدم تواجده في المنتخب لأنه يملك قدرات رائعة ويمكنه الاستفادة منه في مركز الجناح مع منتخب مصر".

وتابع:" حزين على ضياع نقاط مباراتي الاتحاد والزمالك، وأضعنا العديد من الفرص المؤكدة أمام الاتحاد السكندري، و كنت مذاكر الزمالك جيد جدا لكن بسبب خطأ من أحد اللاعبين تلقينا هدف".

وأتم ماهر تصريحاته:" هدفنا في الموسم الحالي التواجد مع فرق المقدمه حتى نتمكن من اللعب في إفريقيا الموسم المقبل".