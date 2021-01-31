رسميًا.. الزمالك يوافق على إعارة أوناجم إلى الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي على إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصفوف نادي الوداد المغربي.

ومن المقرر أن ينضم أوناجم إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وخرج أوناجم من حسابات مدرب الزمالك جايمي باتشيكو خلال المباريات الأخيرة، ليستقر الرأي على خروج اللاعب للإعارة.

وكان أوناجم انتقل إلى صفوف الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي مقابل رحيل كاسونجو كابونجو على سبيل الإعارة.

ويعتمد باتشيكو في الفترة الأخيرة على خدمات أحمد سيد "زيزو" إلى جانب أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" الأمر الذي جعل أوناجم يغيب عن المشاركة.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك في قائمته الثلاثي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وحميد أحداد، والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي.